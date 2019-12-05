Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Об этом пишет Думская со ссылкой на студентов колледжа.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги", - рассказала студента Александра.

По словам другой студентки, в плане пожарной безопасности там "был страх и ужас". "Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - отметила девушка.

Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги хотя бы на минимальный ремонт, но безуспешно.

Министерство внутренних дел сообщило, что на 06:45 четверга, 5 декабря, открытого огня не наблюдается, обвалились несгоревшие строительные конструкций. В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС)

Напомним, что из Киева в Одессу выехал на помощь спецотряд для работы на завалах.

Также мы писали о том, что после пожара в больницах находится 27 человек.