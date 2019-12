Президент США Дональд Трамп назвал "двуликим" премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления видео, где якобы глава правительства Канады вместе с лидерами других государств смеется над ним, пишет Reuters.

На вопрос журналистов Трампу, слышал ли он слова Трюдо, глава Белого дома ответил: "Ну, он двуликий". Трамп предположил, что глава канадского правительства расстроился из-за упрека президента США, что Канада не платит 2% от национального дохода в бюджет НАТО.

Напомним, что мировые лидеры подшучивали над Трампом из-за его долгой пресс-конференции. Разговор, в котором участвовали Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рутто и дочь королевы Елизаветы Энн, был записан на видео, и фрагменты были слышны.

Во время разговора Трюдо с улыбкой сказал: "Я просто наблюдал, как челюсти его команды падают на пол". Позже Трюдо сказал, что комментарий о "челюсти" касался объявления нового места встречи лидеров "Большой семерки" в Кэмп-Дэвиде.

Donald Trump responded to a video of Justin Trudeau, Emmanuel Macron and Prime Minister Boris Johnson at a Buckingham Palace reception, apparently talking in an unguarded fashion about the U.S. president https://t.co/A2zUDTMTPu pic.twitter.com/b8T9FsgVWe