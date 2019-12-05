Сегодня, 5 декабря, Верховная Рада займется проектом Избирательного кодекса с поправками президента Владимира Зеленского, а также новым пакетом социальных законов для ветеранов накануне возможного нового Майдана. О повестке дня сказано на сайте Верховной Рады.

Одним из главных документов станет проект Избирательного кодекса. Документ был принят еще в июле этого года восьмым созывом Верховной Рады, но президент Владимир Зеленский не захотел его подписывать, решив внести правки.

Отметим, что после президентских правок кодекс сократился более чем в два раза. Если в принятой в июле редакции было 553 статей, то в новой версии - всего 229. Он состоит из четырех разделов: общая часть, выборы президента, выборы народных депутатов и местные выборы.

Также было принято решение исключить их кодекса положения законов о Центральной избирательной комиссии и Государственном реестре избирателей - они останутся как отдельные законодательные акты.

Впрочем, ключевые положения об отказе от мажоритарки и сохранении 5% проходного барьера в Раду остались. В Избирательный кодекс команда Зе также планирует внести норму о праве переселенцев голосовать на выборах президента, народных депутатов, местных выборах и референдумах в порядке, установленном законом.

Зеленский предлагает изменить дату вступления документа в силу – не с 1 декабря 2023 года, а с 1 января 2020 года, то есть, если будут досрочные парламентские выборы в 2020 году, то они могут пройти уже по новым правилам.

О новом Избирательном кодексе подробнее читайте здесь.

Также депутаты рассмотрят законопроекты о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам и социальной защите инвалидов, получившими увечье из-за войны, а также о праве НКРЭКУ устанавливать тариф ТЭЦ, и продолжении лицензии НЭК "Укрэнерго" до его сертификации.

Во второй половине дня состоятся парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Напомним, что под Радой анонсировали бессрочную акцию против аграрной реформы, Савченко уже высыпала землю из мешков и поставила сверху елку.