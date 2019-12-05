На военно-морской США базе Перл-Харбор разыгралась трагедия. Здесь один из военнослужащих ВМС США открыл огонь по персоналу, успел ранить троих человек и, затем, покончил с собой.

О трагическом инциденте сообщает официальный Twitter военно-морской базы.

"Официальные лица объединенной базы Перл-Харбор-Хикам сообщают, что инцидент со стрельбой на военно-морской верфи в Перл-Харборе был ликвидирован. Один человек найден мертвым. Стрелок был идентифицирован как моряк США", - заявили военные.

Фото: twitter.com/JointBasePHH

Доступ на базу Перл-Харбор - Хикем, который ранее был временно заблокирован уже восстановлен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жертвами в Новом Орлеане десять раненых в результате стрельбы, двое из них - в критическом состоянии.