После того, как президент Украины Владимир Зеленский провел 3 декабря рабочее совещание с представителями МИД и силовых структур, посвященнное предстоящей 9 декабря встрече в "Нормандском формате", им было принято еще одно решение в рамках подготовки к важному саммиту.

Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) накануне встречи в Париже лидеров стран "Нормандской четверки".

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов, как передает пресс-служба ведомства.

"По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - уточнили в пресс-службе СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что в СНБО заявили, что у них есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.