Сегодня, 5 декабря, в Одессе первый день траура по погибшей студентке и всем пострадавшим во время масштабного пожара в колледже экономики. Одесский губернатор Максим Куцый заявил, что число пострадавших увеличилось до 29 человек. Так же он сообщил, что в Одессу из киева выехал спецотряд спасателей, что бы помочь в работе на месте пожарища.

Об этом Максим Куцый написал в своем Facebook.

"Спасательные работы в сгоревшем доме в центре Одессы будут продолжаться. Ликвидация пожара продолжается до сих пор, но спасатели продолжают искать людей. Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов.

По состоянию на 21:00 4 деабря зафиксировано 29 пострадавших. Сейчас медики оказывают всем пациентам помощь и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь пострадавшим.

К сожалению, сейчас известно об одной погибшей 2003 года рождения.

Еще рано говорить о причинах возгорания. По поперечнымы данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС вероятной причиной стал сломанный удлинитель.

Сейчас существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут туда только после того, как такую ​​угрозу будет снято. Сейчас главная задача - оказать помощь пострадавшим и продолжать поиски.

Работают несколько горячих линий, куда могут обращаться граждане", - написал губернатор.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Также он назвал список горячих линий, куда могут обращаться люди за информацией

Горячая линия полиции - 050-335-00-02,

горячая линия ГСЧС - 050-434-27-09,

горячие линии Департамента здравоохранения ОГА - 050-490-16-31, 050-490-16-13.

Ранее "Страна" сообщала, что на месте пожара в Одессе ищут ещё 15 человек.