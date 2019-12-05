Во Франции произошел очередной вопиющий акт антисемитизма. Здесь в городке Вестхоффен, что находится на востоке Франции, под Страсбургом, на еврейском кладбище 107 могил обрисовали свастикой и числом "14".

Об этом передает ВВС.

Вандалы осквернили надгробия в Вестхоффене, через несколько дней после другого инцидента в соседней деревне. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет бороться с антисемитизмом "до тех пор, пока наши мертвые не смогут спать спокойно.

"Евреи есть и делают Францию. Те, кто нападает на них, даже в их могилах, не достойны той идеи, которую мы имеем во Франции", - добавил Макрон.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер, посетивший кладбище, сказал, что нападение было "выражением чистой ненависти", и объявил о создании полицейской спецгруппы для расследования инцидента.

Фото: Twitter

Во Франции проживает еврейская община численностью около 550 тыс человек - самая большая в Европе. На кладбище Вестхоффен находится около 700 могил, включая могилы нескольких родственников бывшего премьер-министра Леона Блюма, первого еврейского лидера Франции до и после Второй мировой войны.

Северо-восточный регион Франции Эльзас, расположенный на границе с Германией, был отмечен рядом антисемитских актов за последние месяцы. Главный раввин Гаим Корсия сказал, что он был "возмущен и в ужасе, когда узнал об осквернении еще одного кладбища в Эльзасе".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вандалы надругались над памятником Шолом-Алейхему.

Так же мы рассказывали, что влиятельная Лига борьбы с диффамацией обвинила Трампа в антисемитизме.