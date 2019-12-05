Над президентом США Дональдом Трампом, который спешно покинул саммит НАТО в Лондоне, продолжают сгущаться тучи. Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что все три части расследования по импичменту отвечают требованиям закона.

Об этом передает Коммерсант со ссылкой на Reuters.

Эксперты по правовым вопросам, вызванные демократами, объявили, что действия Трампа подпадают под процедуру импичмента. "Неважно, что президент Трамп чувствовал, что эти расследования были несправедливы по отношению к нему. Важно то, что он использовал свой офис не только для защиты, но и для того, чтобы мешать следователям на каждом шагу", - заявил Надлер.

Ранее доклад по импичменту был одобрен Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США и направлен в юридический комитет. Документ поддержали 13 конгрессменов, против выступили 9.

В докладе утверждается, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался "обеспечить иностранное вмешательство", в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В ходе расследования комитет обнаружил "многочисленные нарушения", говорится в документе.