Одесса в шоке от пожара в колледже экономики и права, который разыгрался вчера 4 декабря. Андрей Котляр, заместитель мэра города привел полный перечень пострадавших во время масштабного ЧП. Печальный список он привел в своем Facebook.

В больницах города сейчас находятся 27 человек.

"В настоящее время в городских больницах находятся 27 пострадавших в результате пожара в колледже:

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница N3

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница N1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница N11

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница №10

21. Рокин Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна - 2002 г.р.,

Клиника медуниверситета

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.", - написала Андрей Котляр.

Фото: facebook.com/kotlyar.od

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе объявили двухдневный траур после пожара в колледже на Троицкой.