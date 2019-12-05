Вчера, 4 декабря, мэр Львова Андрей Садовой, выиграл апелляцию в Высшем антикоррупионном суде (ВАКС) по поводу залога в размере 1 056 550 гривен.

Апелляционная палата ВАКС отменила миллионный залог и отпустила мэра Львова его под личное обязательство.

Прямая трансляция заседания шла в Facebook Садового

"Я принимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение.

Сегодня закончился первый этап суда. Мы довольны решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моим коллегам из "Самопомочи", которые в свое время голосовали и через тернии протаскивали создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость. Особенно хочу поблагодарить защитников, которые в пух и прах разбили все обвинения прокуроров. Большое спасибо всем вам", - заявил после оглашения решения Андрей Садовой.

Видео: facebook.com/andriy.sadovyi

Добавим, что рассмотрение апелляции длилось около 9 часов. Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу САП об увеличении залога Садовому до 50 миллионов. Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.

Садовый планирует обжаловать действия САП и "доказать абсурдность этих обвинений". По его словам, из-за действий прокуратуры в бюджет Львова не поступило около 300 миллионов.

Ранее "Страна" сообщала, что Садовой намерен вновь идти на мэра Львова.