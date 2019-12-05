Украинские моряки с грузового судна New Leo, которое 4 декабря начало тонуть в Эгейском море, спасены греческими военными. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

Греческая береговая охрана совместно с Военно-морскими силами страны провела успешную спасательную операцию. 14 членов экипажа, все которые являются гражданами Украины, были доставлены в безопасное место.

Фото: maritimebulletin.net

Что касается корабля, который из-за шторма накренился и потерял управление, то его состояние точно не известно. Возможно, судно все еще находится на плаву.

Как писала "Страна", в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило штормом малый танкер Delfi, который терпел бедствие в Одесском заливе несколько часов.

А в марте мы сообщали, что у берегов Норвегии один за другим потерпели бедствие сухогруз Captain Hagland и круизный лайнер Viking Sky.