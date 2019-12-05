Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям назвала предварительную причину пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: неисправный удлинитель.

Об этом написал в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Еще рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - сообщил чиновник.

Руководитель Одесской ОГА также написал, что ликвидация пожара и поиски людей продолжаются до сих пор. А утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов.

По словам чиновника, сейчас велика угроза обрушения стен. Поэтому работники полиции и следователи зайдут в здание только после того, как ​​угрозу устранят.

Всем 29 пострадавшим оказывают помощь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Группа психологов готова поддержать их близких и участников трагедии.

Скриншот: Facebook/ maksymkutsyi

Версия ГСЧС о причине пожара не противоречит другой, высказанной журналистом Юрием Ткачевым. По его словам, огонь вспыхнул из-за электрообогревателя.

Ранее "Страна" писала, что 5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур в связи с пожаром.