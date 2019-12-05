В соцсетях призывают СБУ не допустить концерты группы "Воровайки" в Украине
Журналист Александр Рудоманов возмутился гастролями в Украине группы "Воровайки" (известной по своему хиту "Хоп мусорок" и другим блатным песням) и призвал депутатов писать по этому поводу заявления в СБУ.
Гневный пост появился 4 декабря в Facebook Рудоманова (в профиле он указан как журналист и блогер, а последнее место работы - "Укрзализныця").
Рудоманова возмутило, что звезды шансона должны были выступать в "ДНР" и "ЛНР", а также текст одной из песен коллектива.
Фото: Facebook / sasko.laps
Журналист имеет в виду песню "Хохлы", в которой есть такие строки:
Как вот получилось, что хохлы зазнались
И американцам за гроши продались?
Думали — поможет, денег даст Европа.
Оказалось — фуфел. Пей-гуляй, босота!
Курица — не птица, хохлы — не заграница.
Крым теперь ночами Порошенко снится.
Курица — не птица, хохлы — не заграница,
Пусть поют и пляшут, умца-ламца-дрица.
Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота.
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
Скриншот: Facebook / sasko.laps
Автор поста поинтересовался у подписчиков, кого нужно отметить в записи, чтобы не допустить гастролей.
"Кого можно тегнуть или депутаты должны в СБУ заявления написать?" - спросил журналист.
Это сообщение уже перепостили многие пользователи. В том числе, экс-нардеп от Народного фронта Сергей Высоцкий.
Концерты "Вороваек" запланированы в 2020 году: 9 февраля - в Одессе, 10 - в Харькове, 11 - в Киеве, 14 - в Николаеве.
Ниже можно ознакомиться с самым известным хитом этой группы "Хоп мусорок".
Как писала "Страна", на днях разгорелся скандал из-за концертов в России Софии Ротару.
А два года назад мы рассказывали о том, что радикалы сорвали выступление Сергея Бабкина во Львове.