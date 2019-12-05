Журналист Александр Рудоманов возмутился гастролями в Украине группы "Воровайки" (известной по своему хиту "Хоп мусорок" и другим блатным песням) и призвал депутатов писать по этому поводу заявления в СБУ.

Гневный пост появился 4 декабря в Facebook Рудоманова (в профиле он указан как журналист и блогер, а последнее место работы - "Укрзализныця").

Рудоманова возмутило, что звезды шансона должны были выступать в "ДНР" и "ЛНР", а также текст одной из песен коллектива.

Фото: Facebook / sasko.laps

Журналист имеет в виду песню "Хохлы", в которой есть такие строки:

Как вот получилось, что хохлы зазнались

И американцам за гроши продались?

Думали — поможет, денег даст Европа.

Оказалось — фуфел. Пей-гуляй, босота!

Курица — не птица, хохлы — не заграница.

Крым теперь ночами Порошенко снится.

Курица — не птица, хохлы — не заграница,

Пусть поют и пляшут, умца-ламца-дрица.

Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота.

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

Скриншот: Facebook / sasko.laps

Автор поста поинтересовался у подписчиков, кого нужно отметить в записи, чтобы не допустить гастролей.

"Кого можно тегнуть или депутаты должны в СБУ заявления написать?" - спросил журналист.

Это сообщение уже перепостили многие пользователи. В том числе, экс-нардеп от Народного фронта Сергей Высоцкий.

Концерты "Вороваек" запланированы в 2020 году: 9 февраля - в Одессе, 10 - в Харькове, 11 - в Киеве, 14 - в Николаеве.

Ниже можно ознакомиться с самым известным хитом этой группы "Хоп мусорок".

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