С киевлянкой, живущей в доме в Лабораторном переулке, 3 декабря произошел курьезный случай. По информации источников "Страны" в патрульной полиции, нанятый ею маляр похитил обои.

Девушка нашла мастера по объявлению в интернете и пригласила в свою новую квартиру, чтобы оценить объем работы. Маляр,представившийся Максимом, скрупулезно произвел замеры и заказал хозяйке купить обоев на всю квартиру.

Девушка выполнила поручение работника. А тот попросил оставить ему ключи от квартиры, так как планировал работать допоздна.

Когда хозяйка вернулась в квартиру, ожидая увидеть обновленный интерьер, то застала стены квартиры нетронутыми. Зато все обои пропали вместе с мастером.

Полиция завела дело по статье 190 УК Украины (мошенничество). "Маляру" в случае поимки грозит ограничение свободы до 3 лет. Правда, найти его будет нелегко, так как потерпевшей известно только его имя.

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