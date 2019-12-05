В интервью британскому изданию Mirror Чеферин рассказал о том, что он не доволен нынешним правилом офсайда в футболе, передает Football.ua.

"Я считаю, что хорошо, если судьи не будут засчитывать офсайды в 1-2 сантиметра. Потому что смысл офсайда в том, что у меня должно быть какое-то преимущество", - сказал словенец.

"Если у футболиста длинный нос, то ему проще попасть в офсайд. Таким образом, возможно, мы сделаем предложение - и обсудим его с нашим отделом судей - допустить положения вне игры в 10-20 сантиметров", - добавил Чеферин.

Ранее мы рассказывали, что еще в прошлом году президента ФИФА заявил, что эра споров по поводу определения офсайдов завершена.

Также мы писали, что в УЕФА назвали футболистов, из которых выберут сборную лучших игроков 2019 года.