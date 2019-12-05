Исполняющим обязанности главы ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) будет назначен экс-генеральный директор агрохолдинга "Мрия" Саймон Чернявский.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность".

"Исполняющим обязанности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины будет гражданин Великобритании Саймон Чернявский", - написал он с закрытого заседания правительства в среду и выложил в своем Телеграм-канале.

Напомним, Чернявский в январе 2015 года был назначен кредиторами "Мрии" ее генеральным директором. Его задачей было восстановить компанию и нормализировать ее работу после дефолта, объявленного "Мрией" в августе 2014 года, когда совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами составляла около $1,3 млрд.

Он занимал должность гендиректора "Мрии" до июня 2019 года.

Саймон Чернявский, фото - latifundist.com

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.

Ранее сообщалось, что суд отпустил без залога экстрадированного экс-руководителя агрохолдинга "Мрия" Гуту.

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