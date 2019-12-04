Завтра, 5 декабря, по всей территории Украины будет плюсовая температура днем, и небольшой минус ночью.

Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет.

По ее словам, Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, только хвост дальнего влажного фронта черкнет по Луганской и Харьковской областям.

"Над Атлантикой – Азорский антициклон над Черным морем – антициклон Sarena, на севере Европы – мощный циклон Pedro с друзьями, над Средиземноморьем – циклон Olaf. Карта 1.

Согласно расположению этих атмосферных образований и наблюдаем, и прогнозируем погоду в Европе", – пишет она.

"На севере Европы – дожди, снега и сильный ветер, на крайнем юге – периодические дожди и ливни, а большинство континентальной Европы принадлежит антициклональной полосе высокого атмосферного давления. Карта 2", – рассказала Диденко.

Ранее "Страна" информировала, что синоптик прогнозирует снегопады в середине недели, а к концу недели небольшое потепление.

Еще мы отмечали, как в Чернобыльской зоне отчуждения выпал снег.