Журнал Cosmopolitan Ukraine принес извинения за поступок заместителя главреда издания Евгении Плихиной, которая в соцсети написала пост о похоронах полковника ЦСО "Альфа" СБУ - погибшего на Донбассе 37-летнего снайпера Дениса Волочаева.

Журнал опубликовал извинения в Facebook.

Во вторник, 3 декабря, после похорон Волочаева в Киеве, Плихина написала пост. Она удивилась тому, что до сих пор "людей еще принято хоронить помпезно", и посетовала на то, что ей пришлось обходить скорбную процессию.

Скриншот: Facebook/Евгения Плихина

Запись вызвала возмущение пользователей Facebook. В результате Плихина удалила пост, а затем извинилась за него и выразила соболезнования, отметив, что не намеревалась кого-то обижать или высмеивать.

Фото: Facebook/Евгения Плихина

Теперь к ее извинениям присоединился Cosmopolitan.

"Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок", - сказано в записи.

Скриншот: Facebook/ CosmopolitanUkraine

Как сообщала "Страна", Волочаев, а также полковник Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения ООС.

Мы писали, что Владимир Зеленский присвоил обоим посмертно звание Героя Украины.