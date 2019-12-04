Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил обновленную информацию о жертвах пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: 1 человек погиб, 29 пострадали.

Данные приведены на Facebook-странице Национальной полиции.

Правоохранители также заявили, что место нахождения 13 человек все еще не установлено.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

По их словам, максимальные силы сейчас направлены на поиск людей и ликвидацию пожара, который все еще не потушен.

Ранее "Страна" цитировала слова одесского журналиста Юрия Ткачева о причинах возгорания. По его сведениям, оно произошло от электрообогревателя, которым в колледже отапливали стылые помещения.

Мы также публиковали фото и видео с места трагедии.