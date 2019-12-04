Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет сухой и солнечной. Снег возможен только в Харьковской и Луганской областях.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

В Киеве ожидается +2...+4, ночью до -2. На небе будет солнечно и ясно.

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – -+3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как зону отчуждения у АЭС укрыл первый снег.

Также мы писали, что коммунальщики просят киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за возможного снегопада.