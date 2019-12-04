Синоптики узнали, какой теплой будет погода в Украине 5 декабря
Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет сухой и солнечной. Снег возможен только в Харьковской и Луганской областях.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
В Киеве ожидается +2...+4, ночью до -2. На небе будет солнечно и ясно.
Прогноз погоды в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – -+3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как зону отчуждения у АЭС укрыл первый снег.
Также мы писали, что коммунальщики просят киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за возможного снегопада.