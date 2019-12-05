Что стоит за союзом Порошенко, Тимошенко и Вакарчука?

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" вчера призвали всех граждан страны выйти в воскресенье на предупредительную акцию протеста, посвященную предстоящей встрече Нормандской четверки в Париже.

Вполне возможно, что акции будут массовыми, но это не суть важно. Важнее другое: последняя социология показала, что 75% граждан выступают за мир и компромисс на Донбассе, а потому для власти было бы глупо ориентироваться на 15%, поддерживающих другую точку зрения. Даже если эти 15% иногда звучат громче, чем вся остальная страна.

Обратить внимание следует на другое – на ситуативный союз заклятых врагов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко и примкнувшего к ним Святослава Вакарчука.

С последним, в принципе, все понятно: как представитель очередной галицкой партии, он не может не занимать враждебную позицию по отношению к Минским соглашениям и всему, что с ними связано. Единственное, что могло его смущать, – это союз с Порошенко, который через своих порохоботов мочил Вакарчука во время парламентской кампании сильнее, чем кто-либо другой.

Но это, конечно, ерунда – на фоне 15-летней истории вражды между Порошенко и Тимошенко. Их объединение в ситуативный союз – действительно результат больших моральных жертв. Но обуславливаются эти жертвы вовсе не значимостью "парижской" темы, а особенностями внутренней конкуренции в рядах постмайдановской оппозиции.

Порошенко готов сейчас принять к себе кого угодно (естественно, в рамках идеологической парадигмы), поскольку все еще видит себя неким духовным отцом нации. А вот Тимошенко сейчас готова присоединиться к кому-угодно в рамках той же парадигмы, чтобы отжать место лидера "патриотической" оппозиции и заставить всех забыть, что еще совсем недавно она заигрывала с Зе.

Учитывая тот факт, что "Евросолидарность" с приходом Владимира Вятровича неизбежно будет скатываться в откровенный национализм, то туда же придется скатываться и Тимошенко. Так что в итоге вместо одного "Голоса" мы вскоре можем получить три идеологические националистические партии.

Почему Вятровичу не нравится его сменщик?

И насчет Вятровича. Вчера ему нашли замену в Институте нацпамяти – директором печально известного УИНП назначен доцент философии Антон Дробович. Несмотря на некоторое сходство фамилий, Вятрович кандидатуру своего сменщика раскритиковал: мол, это неправильное решение, из-за которого "в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев".

Учитывая тот факт, что назначение Дробовича утверждалось министром культуры Владимиром Бородянским, вряд ли стоит подозревать, что новый глава УИНП является врагом украинцев. Скорее просто для Вятровича любой, кто является меньшим националистом, чем он, – его личный враг. Либо бывший директор института бьет на упреждение, чтобы его сменщик вдруг не начал что-либо менять.

О том, что определенные изменения в Институте нацпамяти возможны, Дробович таки заявил. Вместо идеологической борьбы – общественный диалог. Вместо агитации – историческая честность и критическое мышление. И упоминание о том, что политическая нация – это не только украинцы, но и поляки, евреи, армяне, греки, болгары, татары и т. д. (интересно, что, назвав шесть нацменьшинств, директор УИНП не упомянул русских – самое большое нацменьшинство в стране).

Пока это все слова, но Вятрович и за такие слова готов приговаривать к расстрелу. Однако главное – какими будут дела. Сейчас начнется история, похожая на то, что недавно было в Минздраве, где новое руководство пыталось зачистить министерство от кадров Супрун (и в итоге проиграло).

Любая попытка зачистить УИНП от кадров Вятровича будет сопровождаться проклятиями от "Евросолидарности", порохоботов и сочувствующих. И не факт, что Дробович выдержит такое давление. А если не выдержит и сдастся, то ничего в нацпамяти не поменяется.

Хотя без "огонька" времен Вятровича оказывать на жизнь страны влияние этот Институт будет в любом случае гораздо меньшее.

Рынок земли: осталось две недели?

Вчера лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал сроки, в которые будет принят закон о рынке земли. Как уже предупреждали другие "слуги", никакого референдума между первым и вторым чтением не будет (он вообще будет года через два-три).

И принимать закон в окончательном варианте собираются на парламентской неделе с 16 по 20 декабря. То есть через две недели.

И эти две недели Банковой предстоит решать все крайне сложные задачи, связанные с этим законом. Во-первых, найти голоса. Во-вторых, определиться с тем, каким все-таки будет этот закон.

Как уже неоднократно заявляли все представители власти, они собираются принять закон, в котором либо будет напрямую прописан запрет на покупку земли иностранцами, либо в переходных положениях запишут норму о том, что возможность покупки земли гражданами других стран появится (либо не появится) только после референдума.

Однако, по неофициальной информации, такой вариант не устраивает Международный валютный фонд. А значит, может получиться ситуация, когда закон будет принят, но толку от него (в плане подписания новой программы с МВФ) не будет. И теперь из этой трудноразрешимой дилеммы нужно найти выход, поиском которого и будут усиленно заниматься власти ближайшие две недели.

Кодекс "Слуги народа": согласятся ли депутаты на харакири?

Тем временем в "Слуге народа" ищут все новые способы установить во фракции дисциплину и таким образом сохранить монобольшинство. Вчера "слуги" получили проект этического кодекса депутатов фракции, состоящий из 10 пунктов.

Причем, что интересно, кодекс написал нардепом Александром Дубинским, который очень часто находится в оппозиции к руководству фракции. Видимо, как раз авторство Дубинского должно продемонстрировать, что никаких намерений установить диктатуру с помощью этого кодекса нет.

Впрочем, авторство внутреннего оппозиционера сказалось только на одной, весьма либеральной норме: для принятия решения по тому или иному проекту нужно не менее 70% голосов фракции. Соответственно, 30% депутатов фракции – то есть чуть больше 80 депутатов – имеют право наложить вето на любое голосование.

Однако даже эта, весьма либеральная норма в конечном счете ведет к закрепощению депутатов, поскольку ее введение означает потерю права каждого отдельного депутата голосовать против или воздержаться. Поскольку отдельным пунктом прописана обязанность выполнять решения фракции.

Кроме того, в случае систематического невыполнения решений фракции депутат должен выйти из нее (что для списочника означает автоматическую потерю мандата. Мандат нужно сложить и в том случае, если депутат голосовал не лично.

Интересно, что одним из первых пунктов кодекса записано, что "главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей". И это оставляет поле для широкого маневра внутренней оппозиции. Поскольку "Слуга народа" обещала решить вопрос по закону о госязыке, а не по вводить драконовский Трудовой кодекс.

Саммит НАТО: хорошие новости для Трампа и Зеленского

Саммит НАТО в Лондоне вчера завершился скандалом: Дональд Трамп ушел, хлопнув дверью в буквальном смысле, и решил не оставаться на итоговую пресс-конференцию. Однако это уже скорее игрушечный скандал, поскольку все основные вопросы партнеры по Альянсу в Лондоне решили. Причем решили так, как изначально хотел Трамп.

Отныне взнос США в бюджет НАТО уменьшается, а взносы большинства европейских стран – увеличиваются. При этом Альянс впервые выступил с официальным заявлением, направленным против Китая. Наконец, НАТО осудило заявление французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" этой организации.

Так что Макрон с товарищами могли сколько угодно шутить над американским президентом, но факт остается фактом: позиция Белого дома по-прежнему имеет в Альянсе решающее значение.

Что касается Украины, то для нас никаких новостей из Лондона нет. Несмотря на заявления парламента, никакого вопроса о плане действий для Киева не рассматривалось, а Будапешт продолжит блокировать все попытки провести официальные мероприятия с участием украинских властей. И это, пожалуй, вполне устраивает Зеленского, для которого НАТО – один из самых неудобных пунктов, раскалывающих электорат.