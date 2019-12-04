Стали известны хедлайнеры одного из самых больший музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend 2020 года.

Так, главными музыкантами праздника станут американский хип-хоп исполнитель Asap rocky и британская группа Alt-J.

Об этом сообщает блогер Александр Барабошко, который побывал на сегодняшней презентации фестиваля.

Напомним, что Atlas Weekend в следующем году пройдет с 7-го по 12 июля на столичном ВДНХ.

Atlas Weekend — один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНГ. Основан в 2015 году концертным агентством PMK Event Agency, которая является владельцем киевского клуба Atlas, от которого фестиваль и получил название.

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