Президент Владимир Зеленский накануне нормандского саммита встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и призвал их поддержать мирные инициативы государства. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский поблагодарил присутствующих за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за их работу для украинцев. Затем он призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

Президент напомнил, что через три года блокирования встречи "нормандской четверки" появилась возможность начать диалог. Он сказал, что ему важно услышать советы.

Представители церквей и религиозных организаций заверили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран - участниц "нормандского формата".

Отдельно была отмечена недопустимость преследования верующих разных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы Зеленского.

"Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкуплена. Она дороже всего во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать - процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет", - сказал глава УПЦ.

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что потенциал церкви нужно использовать в мирных инициативах.

Ранее "Страна" сообщала, что на координационном совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате" было утверждено 5 сценариев реинтеграции Донбасса.

Также мы писали, что в России не рассматривают расширения "нормандского формата" за счет США.