Елена Зеркаль, бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, которая подала в отставку 28 ноября, опубликовала в Facebook открытое письмо после интервью The New York Times от 3 декабря.

Свое обращение Зеркаль направила международному редактору издания.

"Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру, меня сильно цитировали вне контекста, так как большая часть интервью не точно отражала мою позицию", - отметила бывшая чиновница.

По мнению Зеркаль, результатом этого стали спекуляции в медиа и подливание масла в огонь, что не отвечает интересам ни Украины, ни США.

Скриншот: Facebook/ lana.zerkal

"Большая часть вопросов была сосредоточена на внутренних проблемах США, которые в настоящее время разыгрываются в Вашингтоне. Прежде всего я должна подчеркнуть, что это внутренние проблемы США, и моя позиция полностью согласуется с официальной позицией правительства Украины. Она заключается в том, что для мне совершенно неуместно "вмешиваться" или каким-либо образом пытаться влиять на разбирательство, которое в настоящее время ведется. США остаются одним из наших самых важных и непоколебимых партнеров, и так было с нашей независимости", - написала Зеркаль.

Она отметила, что были также части интервью, которые проводились в согласованном неофициальном формате.

"Однако оказалось, что в некоторых случаях использовались мои дословные кавычки - даже когда я специально назвала эти разделы неофициальными", - указала бывшая чиновница и привела примеры ошибок.

"По вопросу военной помощи США Украине:

Во время интервью мне было совершенно ясно, что в конце июля мы не знали, почему процесс распределения военной помощи Украине не был завершен. У нас не было оснований полагать, что военная помощь действительно была заморожена. В интервью я заявила, что есть "проблемы" и что наши посольства в США обменивались телеграммами, которые ежедневно доставлялись одновременно и в МИД, и в канцелярию президента", - пишет Зеркаль.

Она отметила, что то, что было написано в статье, вводит в заблуждение, поскольку подразумевает, что "мы с коллегами были осведомлены о конкретной информации".

"Что касается поездки в Вашингтон: как обсуждалось как во время интервью, так и в последующем электронном письме, цель поездки в Вашингтон состояла в обсуждении вопросов, касающихся Северного потока-2, а также санкций в отношении России. Было неизбежно, что могут возникнуть вопросы, касающиеся текущего процесса импичмента в США. Тем не менее, статья содержит ряд весьма умозрительных заявлений, которые не нашли отражения в том, что мы на самом деле обсуждали".

Напомним, сегодня Кабмин принял отставку Зеркаль.

Ранее "Страна" приводила другое интервью чиновницы. В нем она призналась, что Андрей Ермак советовал ей прекратить медиаактивность.