Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прилетел в Киев, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом. Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов. Группа готовит документальный фильм, освещающий позицию Трампа по делу о его импичменте. Вероятно, об этом деле Джулиани и будет разговаривать с прокурорами.

Также журналисты The New York Times пишут, что 3 декабря Джулиани провел встречу в столице Венгрии Будапеште с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко и бывшим главой Центральной избирательной комиссии Михаилом Охендовским.

На днях "Страна" писала, что Джулиани получил статус почетного мэра поселка Анатевка под Киевом.

Также мы приводили заявление адвоката, что он хранит компромат на семью Байденов.