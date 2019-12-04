В связи с пожаром в здании памятника архитектуры на улице Троицкой в Одессе, где находился колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в городе объявлен двухдневный траур. Об этом написал в своем Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова привел фото своего распоряжения, в соответствии с которым 5 и 6 декабря будут траурными днями. В знак траура Труханов постановил приспустить государственные флаги и флаги Одессы на учреждениях, а также дополнить их черными лентами.

Фото и скриншот: Facebook/ gennadiytruhanov

Также организациям и предприятиям рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

Труханов написал, что мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе медицинскую. Для этого в Одессе создан оперативный штаб.

Напомним, пожар в учебном заведении начался в 10:12 на третьем этаже. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон.

В пожаре погибла одна девушка, 26 человек пострадали. Но еще 15 людей до сих пор не могут найти.