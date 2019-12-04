По состоянию на 19:40 количество пострадавших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 26 человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Среди пострадавших 11 несовершеннолетних и 7 сотрудников ГСЧС. Погибшей официально признана одна девушка.

К тушению огня было привлечено 120 человек и 20 единиц спецтехники.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" цитировала информацию одесского журналиста Юрия Ткачева о причинах возгорания. По его сведениям, пожар начался из-за электрообогревателя, которым ученики колледжа спасались от холода в плохо отапливаемых помещениях.

Мы также писали, что сейчас числятся пропавшими 15 человек, которые могли быть в здании во время пожара.