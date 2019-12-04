Ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись короткой беседы была показана 4 декабря в эфире передачи.

В начале разговора Скабеева извинилась перед украинским лидером за то, что отвлекла его от работы. Но тот практически сразу стал сворачивать разговор.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю: мало ли, у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло – ни с вашими близкими, ни с родными – я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", - отрезал Зеленский.

Журналистка начала объяснять, что редакция канала не может прорваться через пресс-службу президента, и попросила уделить ей внимание. Однако собеседник уже повесил трубку.

Смотрите запись с 5:02. Видео: YouTube/ 60 минут

После демонстрации сюжета со звонком Скабеева назвала Зеленского "страшно деликатным, весьма тактичным, очень приятным" человеком.

Ранее "Страна" цитировала заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о том, что она не боится Скабеевой.

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