Официально пострадавшими от пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса считаются 24 человека. Погибшей признана одна 17-летняя девушка.

Однако число жертв трагедии может увеличиться, так как пока не найдены еще 15 человек. Предположительно, они находились в здании во время пожара. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Травмы и ожоги в результате пожара получили студенты колледжа и спасатели.

Напомним, пожар в учебном заведении начался в 10:12 - на третьем этаже. Находившиеся в здании люди прыгали из окна помещения, где загорелся огонь, прямо на асфальт и крыши припаркованных автомобилей. Локализовать возгорание пожарные смогли только в 14:18.

К 20:00 пожар все еще не удалось потушить полностью.