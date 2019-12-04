Пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник от электрообогревателя. Об этом в своем Telegram-канале написал одесский журналист Юрий Ткачев.

Ссылаясь на слова студентов колледжа, журналист рассказал. что в здании "или не топили вообще, или топили так, что можно считать, что не топили".

"Почему? А потому что топить дорого, надо экономить. Но людям холодно, и люди приносят обогреватели. В смысле, из дома", - написал Ткачев.

Поскольку электросети в здании последний раз ремонтировали при Брежневе, они не выдержали нагрузок, на которые никогда не были рассчитаны.

Так же плохо в здании обстояли дела с противопожарной сигнализацией: если она и была, то не сработала.

"Это после "Виктории", когда столько говорили о необходимости проверки наличия такой сигнализации везде и всюду. И проверяли ведь, ГСЧС реально бегало по области, содомировало всех правых и виноватых, грозили закрывать учреждения и это вот все. Бегать - бегали, а результаты - где?" - задает риторический вопрос журналист.

Ткачев делает закономерный вывод, что проблем так много, что неизвестно, за какую хвататься.

"Все сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде - одни дыры. Государство не работает как государство, а все больше напоминает кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями. Вот в чем беда", - ставит журналист диагноз системе.

Как писала "Страна" пожар вспыхнул в 10:12 на 3-м этаже шестиэтажного здания.

По состоянию на 20:00 огонь все еще не был потушен, а спасатели продолжали искать тела погибших.