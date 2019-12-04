"Газпрому" рекомендовали обратиться к регулятору (НКРЭКУ) в Украине с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС.

Об этом говорится на fb-странице исполнительного директора НАК Нафтогаз Юрия Витренко в среду, 4 декабря.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - говорится в опубликованном сообщении.

Также напоминается, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR).

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - говорится в опубликованном сообщении.

Сообщается, что транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.

Предложение властей Украины по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года также назвал очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отметив, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Как сообщалось, киевские власти неоднократно подчеркивали, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита. В октябре в Украине презентовали новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Как сообщала "Страна", Кабмин накануне газовой встречи Зеленского и Путина собрался уволить Коболева из "Нафтогаза". Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель уточнил журналистам, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго.

Напомним, что по данным журналистов Россия предлагает Украине для транзита 30 млрд кубов газа в год.

В вопросе транзита газа разбиралась Олеся Медведева: