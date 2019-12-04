На заседании 4 декабря правительство Украины назначило ООО "Делойт энд Туш ЮСК" для проведения обязательного аудита финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" на 2019-2020 годы. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Решение о проведении аудита и выборе компании-аудитора министры приняли на основании представления Наблюдательного совета "Нафтогаза".

Как отмечено на странице правительства в сети, порядок отбора субъекта аудиторской деятельности для проведения обязательного аудита финансовой отчетности "Нафтогаза" Наблюдательный совет компании утвердил еще 25-26 марта 2019 года.

А на заседании 17 сентября Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предварительно согласовал назначение "Делойт энд Туш ЮСК" как субъекта аудиторской деятельности и принял решение подать это предложение на согласование правительства.

Два дня назад стало известно, что Кабмин планирует изменить руководство и состав наблюдательных советов всех стратегических компаний, включая "Нафтогаз".

Ранее "Страна" писала, что "Нафтогаз" попросил Латвию исполнить решение Стокгольмского суда по "Газпрому".