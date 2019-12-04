Заместитель председателя - начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о причинах смерти 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области, из-за некачественного расследования которой в городе были волнения.

Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

По словам Цуцкиридзе, за время следствия 7 раз воспроизводились обстоятельства гибели подростка на месте обнаружения его тела. Также были допрошены почти 460 человек. А сейчас появились результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве.

"Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами либо травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", - заявил руководитель следственного управления.

Кроме того, судебный эксперт при вскрытии печени и почек обнаружил 0,74 промилле алкоголя, а в крови умершего - кофеин. Пока не ясно, каким образом это вещество попало в организм: в результате употребления кофе или энергетических напитков.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Наконец, экспертиза опровергла информацию о том, что под ногтями мальчика был эпителий и ДНК другого лица.

"Следствие активно сотрудничает с семьей погибшего и их адвокатом. Всю информацию, которую предоставляют нам официальным путем, полицейские внимательно проверяют. Также в производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз", - подытожил Цуцкиридзе.

Начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимир Полищук сообщил, что следствие существенно активизировалось. Всего проведен 21 осмотр места происшествия и по их результатам назначены 37 судебных экспертиз.

Напомним, тело Дениса обнаружили у железнодорожных путей 29 октября. Первой основной версией смерти подростка был несчастный случай. Он вызвала возмущение прилучан.

После массовых протестов людей главу полиции Прилук отстранили.