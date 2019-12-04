Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжает блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, в интересах Венгрии, чтобы Украина была стабильной, демократической и безопасной страной, потому что от этого напрямую зависит состояние закарпатских венгров. Также он сообщил, что права венгров Закарпатья были "серьезно нарушены" при прежнем президенте, и ситуация была только усилена "тайным использованием украинской спецслужбы".

"Мы не просим предоставить какие-то сверхправа этническим венграм в Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые они имели раньше", - подытожил он.

Напомним, Венгрия потребовала от Украины отсрочки имплементации языковой статьи закона об образовании, а также отмены его действия на частные учебные заведения. За принятие этого закона она блокирует сотрудничество Украины и НАТО, в частности встречи комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Сообщалось, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО в случае возврата закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Кроме этого, она выделит 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры.