Вчера МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине.

Причина - убийство гражданина Грузии, которое произошло столице Германии в конце лета. То есть три месяца назад. ФРГ подозревает, что потенциальный убийца действовал по заказу российских властей.

Интересно, что активизация этого дела произошла накануне саммита в нормандском формате, который пройдет уже в следующий понедельник, 9 декабря, в Париже. Там встретятся в частности Путин и Меркель. От которой не в последнюю очередь будет зависеть итоговое решение по Донбассу.

Несложно предугадать, что к понедельнику скандал выйдет на свой пик и может обнулить совпадение некоторых позиций Берлина и Москвы - по той же формуле Штайнмайера или "Северному потоку-2". Или по формуле "санкции в обмен на мир".

Если, конечно, Ангела Меркель не разделит эти темы изначально. Что, кстати, пока более вероятно. Но "черная кошка" между лидерами двух стран неминуемо пробежит.

"Страна" разбиралась в новом скандале, который начинает обретать черты дела Скрипалей.

Убийство в Берлине

Речь идет об убийстве с близкого расстояния 40-летнего грузина Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром в Чечне и воевал против федеральных сил. Оно произошло еще в конце августа в парке Малый Тиргартен недалеко от Рейхстага.

Убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил ему в спину из пистолета - сначала в спину, потом в голову. После этого киллер снял парик, бросил велосипед и оружие в реку и попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Однако полиция его задержала.

Им оказался гражданин России, которому 48 или 49 лет, писали тогда немецкие СМИ.

Следователи рассматривали версию политического заказного убийства - поскольку не выявили признаков в пользу других версий. Расследованием в итоге занялась федеральная прокуратура Германии - так делается, когда в деле могут быть замешаны спецслужбы.

Убитый Зелимхан Хангошвили. Фото из открытых источников

Почему вчера выслали дипломатов

Пояснения немецкой стороны о высылке дипломатов звучат так: "Правительство ФРГ отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего. Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ", - добавили в МИД Германии.

Российский след в убийстве немецкие СМИ описывают так.

"Зелимхан Хангошвили боялся - он боялся за свою жизнь. На слушании дела о предоставлении убежища в январе 2017 года в городе Айзенхюттенштадт в земле Бранденбург чеченец с грузинским паспортом заявил, что Россия его преследует. За последние несколько лет на него несколько раз покушались, утверждал бывший командир повстанцев. Сотрудник Федерального ведомства по делам миграции и беженцев спросил у него, чего он боится по возвращении в Грузию", - пишет Süddeutsche Zeitung.

"По словам генерального прокурора Германии, имеются достаточные фактические доказательства того, что государственные органы России или входящей в состав России Чеченской республики заказали это убийство. Из-за особой важности преступления Карлсруэ взял на себя разбирательство по этому делу и поручил Федеральному уголовному ведомству дальнейшее расследование", - пишет издание Der Spiegel.

Таким образом, со вчерашнего дня производство по делу переходит на новый уровень. Высшее правоохранительное ведомство фактически подозревает Россию в государственном терроризме на территории Германии.

Что известно об убийце

Der Spiegel утверждает, что подозреваемого в убийстве с "высокой вероятностью" зовут Вадим Красиков, и он россиянин, как выяснили эксперты Управления уголовной полиции Берлина. Кроме того, сопоставив фотографии обоих мужчин с помощью программы распознавания лиц, платформа Bellingcat и издание Der Spiegel выявили соответствие более 80%.

Предполагаемую истинную личность мужчины немецкие следователи сумели установить через запущенный, а затем остановленный Россией международный розыск пятилетней давности. Красикова тогда подозревали в убийстве российского бизнесмена в июне 2013 года в Москве. Тогда преступник точно так же подъехал к жертве на велосипеде — точно так же, как во время убийства в Берлине этим летом.

Если сократить это до одного абзаца, по мнению немцев, Хангошвили преследовали в РФ, и с его убийством могли быть связаны российские спецслужбы; и именно поэтому Москва якобы отказывалась оказывать содействие в расследовании его убийства.

"Крупный политический скандал"

В комментарии российскому Коммерсант ФМ научный директор Германо-российского форума Александр Рар высказал мнение, что по итогам высылки российских дипломатов "назревает крупный политический скандал, который станет предметом разговоров между Путиным и Меркель".

"Если действительно российский гражданин под фальшивым паспортом сидит в немецкой тюрьме, мне кажется, это российскую сторону должно заинтересовать или уже интересует. Потому непонятно, почему эта история всплыла сейчас..." - сказал Рар.

В ответ на обвинения и объявление персонами нон-граната российский дипломатов выступил МИД России. "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - отметили в МИД. Российские дипломаты подчеркнули, что "политизированный подход к вопросам следствия недопустим" и пообещали дать ответ на высылку.

Торпеда под Нормандию

На данный момент остается открытом вопрос, кому понадобилось расшатывать немецко-российские отношения накануне саммита нормандской четверки по Донбассу.

С учетом того, что убийство произошло более трех месяцев назад, а историю с дипломатами запустили только сейчас - кому-то видимо не хотелось бы допустить каких-то прорывов по Донбассу в ходе общения Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Под вопрос может стать увязка снятия санкций с России и решения конфликта на востоке Украины. Под заявления о "государственном терроризме" Москвы на территории Германии снимать санкции будет гораздо труднее. А это обессмысливает для России любые компромиссы в отношении Украины.

То есть Нормандский формат может после этого залечь снова в глубокую спячку на несколько лет - как это было с 2016 года. Что в целом играет на руку американцам, которые снова будут монополистами в игре на украинском поле.

В меньше мере это может коснуться других направлений немецко-российской консолидации. Например, "Северного потока-2". Это проект, который Германия да и вся Западная Евроопа лоббируют для своей энергетической безопасности. Особенно на фоне газовых аппетитов пока еще главного транзитера - Украины. И вряд ли убийство чеченца-грузина в центре Берлина сможет как-то изменить эту политику.

Если же гипотеза о связке между дипломатическим скандалом и Нормандской встречей верна - то там действительно может готовиться что-то серьезное. Лишний аргумент в эту сторону - внезапная консолидация промайдановских сил в Украине, которые готовят массовые акции против саммита "четверки".

Детальнее о новом витке Майдана в Украине читайте в материале "Страны" Высадка Зеленского в Нормандии. Сможет ли новый Майдан сорвать мир на Донбассе и газовый компромисс.