В результата пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадало не только это учебное заведение. Огонь полностью уничтожил как минимум два научных учреждения: Институт морской биологии НАН Украины и Одесский отдел института археологии НАН Украины.

Главу института морской биологии, профессора Бориса Александрова, до сих пор не могут найти. К счастью, не пострадал никто из сотрудников отдела археологии.

Также стало известно, что огонь погубил ценнейшее имущество учреждений. Уничтожены документация Института морской биологии и отдела археологии, сгорели коллекции археологических артефактов, хранившиеся в отделе археологии.

Кроме того, в здании находилось и сгорело государственное учреждение "Одеспчелопром", которое занималось изучением и продвижением технологий пчеловодства.

Пожар в здании колледжа начался сегодня в 10:12. Очаг находился на третьем этаже.

По последним данным, в одесские больницы поступили 24 человека. Одна пострадавшая, 17-летняя девушка, скончалась в клинике.