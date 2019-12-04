Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса до сих пор не удалось полностью потушить. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По данным "Страны", перекрытия между этажами обрушились. Среди пожарных тоже есть пострадавшие - пять человек пострадали от огня и были госпитализированы.

По предварительным данным, пока не найдены еще 15 человек, которые предположительно находились в здании во время пожара.

Официально пока подтверждена гибель на пожаре одной девушки - 17 лет.

Во время брифинга спасатели заявили, что устанавливают местонахождение всех лиц, которые находились в здании колледжа.

"Ориентировочно было 400 человек. Сейчас проводятся мероприятия по установлению местонахождения всех лиц, которые находились в колледже. Как раз проводится эта работа", - заявил представитель ГСЧС во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналистки о том, есть ли информация о пропавших без вести, представитель ГСЧС сообщил, что поступали данные примерно о 15 людях.

"Поступила информация об установлении местонахождения ещё около 15 человек", - сказал он.

Уточняется, что силами ГСЧС были спасены 40 человек, оказавшихся отрезанными от путей эвакуации дымом и огнем.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, 17-летняя студентка впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.