Итоговая пресс-конференция после лондонской конференции НАТО отменена. Об этом в среду, 4 декабря, говорится в твиттер-микроблоге президента США Дональда Трампа.

"Когда встречи сегодня закончатся, я отправлюсь обратно в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию по завершении (конференции - Ред.) НАТО, потому что мы и так уже провели много таких мероприятий за последние два дня. Всем - хорошего пути!" - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее появилась информация о том, что Трамп после двухдневной конференции выглядел уставшим и не хотел проводить еще одну пресс-конференцию.

Более того, Трамп обиделся на шутки президентов и "хлопнул дверью" на саммите НАТО в Лондоне.

Как сообщала "Страна", Эммануэль Макрон не стал отказываться от слов о смерти мозга НАТО на встрече в Лондоне.

Напомним, что у президента Украины Владимира Зеленского предложили отказаться от вступления в НАТО по примеру Финляндии. В связи с этим нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.

В вопросе евроатлантической интеграции разбиралась Олеся Медведева: