Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан 29 ноября около немецкого города Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в немецком городе Аахен. В то же время, DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

По данным САП, Онищенко был задержан в районе Ольдернбурга, а не Аахена. Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, 29 ноября разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.