Кабмин уже нашел помещения для семи новых госорганов
Кабинет министров Украины уже нашел, где разместить, созданные вчера семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом говорится в проекте постановления правительства, оказавшегося в распоряжении "Страны".
Согласно документу, комитеты будут размещены:
- Государственное агентство по вопросам искусств на условиях аренды в доме по
ул. Гринченко, 1, в г. Киеве;
- Государственное агентство по вопросам художественного образования на условиях аренды по
ул. Ивана Франка, 19, в г. Киеве;
- Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества на
условиях аренды по ул. Эспланадной, 42, в г. Киеве;
- Государственное агентство спорта на условиях аренды по ул. Эспланадной, 42,
в г. Киеве;
- Государственное агентство развития туризма на условиях аренды по
ул. Франко, 19, в г. Киеве;
- Государственную инспекцию культурного наследия на условиях аренды по
ул. Ярославов Вал, 36, в г. Киеве;
- Государственную службу охраны культурного наследия на условиях аренды по
ул. Ярославов Вал, 36, в г. Киеве.
Как сообщалось, все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил замглавы МИД Зеркаль и еще пятерых топ-чиновников.
Также мы писали, что в Кабмине хотят запустить общение с госорганами для народа через чаты.
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