Кабинет министров Украины уже нашел, где разместить, созданные вчера семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом говорится в проекте постановления правительства, оказавшегося в распоряжении "Страны".

Согласно документу, комитеты будут размещены:

Государственное агентство по вопросам искусств на условиях аренды в доме по

ул. Гринченко, 1, в г. Киеве;

на условиях аренды в доме по ул. Гринченко, 1, в г. Киеве; Государственное агентство по вопросам художественного образования на условиях аренды по

ул. Ивана Франка, 19, в г. Киеве;

на условиях аренды по ул. Ивана Франка, 19, в г. Киеве; Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества на

условиях аренды по ул. Эспланадной, 42, в г. Киеве;

на условиях аренды по ул. Эспланадной, 42, в г. Киеве; Государственное агентство спорта на условиях аренды по ул. Эспланадной, 42,

в г. Киеве;

на условиях аренды по ул. Эспланадной, 42, в г. Киеве; Государственное агентство развития туризма на условиях аренды по

ул. Франко, 19, в г. Киеве;

на условиях аренды по ул. Франко, 19, в г. Киеве; Государственную инспекцию культурного наследия на условиях аренды по

ул. Ярославов Вал, 36, в г. Киеве;

на условиях аренды по ул. Ярославов Вал, 36, в г. Киеве; Государственную службу охраны культурного наследия на условиях аренды по

ул. Ярославов Вал, 36, в г. Киеве.

Как сообщалось, все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил замглавы МИД Зеркаль и еще пятерых топ-чиновников.

Также мы писали, что в Кабмине хотят запустить общение с госорганами для народа через чаты.