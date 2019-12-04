Пресс-служба Одесского управления здравоохранения сообщила уточненные данные о количестве пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

К 19:00 4 декабря в одесские больницы поступили 24 человека. Одна пациентка, 17-летняя девушка, скончалась в больнице скорой помощи на Еврейской улице.

Среди госпитализированных - 10 несовершеннолетних, в основном 2002-2003 годов рождения. Один из них выпрыгнул из окна и получил переломы ноги в нескольких местах.

Напомним, пожар в учебном заведении начался в 10:12 на третьем этаже. В тот момент в здании шли занятия, там находились студенты - всего около 400 человек.

"Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.