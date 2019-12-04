Курс гривни на межбанковском валютном рынке 4 декабря окреп на 6 копеек, а Национальный банк Украины немного повысил официальный курс на 5 декабря почти на копейку. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

На межбанковских торгах в среду гривня укрепилась до 23,890 грн/$1 с 23,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 23,88-23,90 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 декабря поднялся до 23,9330 грн/$1 с 23,9367 грн/$1.

На 5 декабря Нацбанк установил официальный курс гривни 23,930282 грн/$1. Это незначительно выше, чем курс на 4 декабря, который составлял 23,939216 грн/$1.

Вчера "Страна" рассказывала, что рынок стали заливать гривной.

Мы также приводили долгосрочный прогноз курса на декабрь.