В Одесской епархии УПЦ МП начали собирать помощь жертвам пожара в колледже
Украинская православная церковь открыла сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который случился 4 декабря. Об этом говорится в Facebook-аккаунте Центра информации УПЦ.
Координацией сбора помощи занимается Социальный отдел Одесской епархии УПЦ. Все желающие помочь могут обращаться туда по телефону +38 (067) 744 40 44.
Также во всех храмах Одесской епархии молятся о выздоровлении пострадавших от огня и об упокоении погибшей девушки.
Скриншот: Facebook/ church.information.center
"В светлый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы столкнулись с бедой, которая требует и настоятельно просит нас объединиться и не оставаться безучастными. Сейчас пострадавшие нуждаются в нашей общей поддержке и помощи", - призвали в Одесской епархии.
Напомним, пожар в колледже начался сегодня после 10:00.
Ко второй половине дня стало известно, что из-за трагедии пострадали 22 человека - учащиеся колледжа и спасатели ГСЧС. Погибла одна девушка. Площадь пожара превысила 3000 кв. м.