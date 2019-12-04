Украинская православная церковь открыла сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который случился 4 декабря. Об этом говорится в Facebook-аккаунте Центра информации УПЦ.

Координацией сбора помощи занимается Социальный отдел Одесской епархии УПЦ. Все желающие помочь могут обращаться туда по телефону +38 (067) 744 40 44.

Также во всех храмах Одесской епархии молятся о выздоровлении пострадавших от огня и об упокоении погибшей девушки.

Скриншот: Facebook/ church.information.center

"В светлый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы столкнулись с бедой, которая требует и настоятельно просит нас объединиться и не оставаться безучастными. Сейчас пострадавшие нуждаются в нашей общей поддержке и помощи", - призвали в Одесской епархии.

Напомним, пожар в колледже начался сегодня после 10:00.

Ко второй половине дня стало известно, что из-за трагедии пострадали 22 человека - учащиеся колледжа и спасатели ГСЧС. Погибла одна девушка. Площадь пожара превысила 3000 кв. м.