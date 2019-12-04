В Сумской области в одном из магазинов сфотографировали одеколон "Степан Бандера", названного по имени одного из организаторов УПА. Фото опубликовал пользователь Дмитрий Спаский.

"Одеколон на основе "крові рускоязичного насєлєнія"", - говорится в описании к фото.

Одеколон уже поступил в продажу в торговые центры, где и был сфотографирован. Продукт позиционируется как "гигиеническое средство для внешнего употребления". Производится киевской парфюмерной компанией.

Фото: facebook.com/Дмитро Спаський

К его фото сделали несколько негативных комментариев:

Как сообщала "Страна", Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, объяснив свое решение тем, что они были переименованы с нарушением процедуры.

Напомним, что глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев гордиться, когда их называют бандеровцами.