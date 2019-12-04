Во время пожара, который произошел сегодня в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнес, скончалась 17-летняя студентка, а не преподаватель, как сообщалось ранее. Об этом пишет "Думская".

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Одеській області

"Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Одесской облгосадминистрации, среди пострадавших - 15 жителей Одессы, трое жителей Беляевского района, двое – Раздельнянского, по одному - Тарутинского и Лиманского районов Одесской области.

Бригады скорой медицинской помощи непосредственно с места событий в медицинские учреждения эвакуировали 15 человек, еще трое были доставлены с места жительства и четверо обратились к медикам самостоятельно (всего 22 человека). Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и локализации, а также отравление продуктами горения и травмы различной степени тяжести.

Позже в Главном управлении ГСЧС в Одесской области подтвердили гибель 17-летней девушки.

"По состоянию на 15:00 в результате пожара погибла 17-летняя девушка и пострадали 22 человека, из них 6 сотрудников ГСЧС. Работы по эвакуации людей завершены. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к тушению от ГСЧС привлечено 120 человек личного состава и 20 единиц техники. На месте работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України в Одеській області

Напомним, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, одна женщина впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали, что очевидцы пожара в Одессе рассказали, где вспыхнул огонь. Пострадали уже 21 человек.