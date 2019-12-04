К Нормандской встрече Украина подходит в крайне сложной внутриполитической обстановке. Которая вряд ли способствует каким-то прорывным решениям по Донбассу.

Накануне свидания Путина и Зеленского в Париже, "партия войны" в лице Порошенко и Вакарчука, а также примкнувшей к ним Тимошенко заявили о начале нового Майдана.

Он стартует 8 декабря - за день до саммита Нормандской четверки. И обещает стоять, пока эта встреча не закончится. Более того, уже анонсировано создание палаточного городка под окнами на Банковой.

Видимо, чтобы как-то умилостивить "партию войны", у Зеленского решили сегодня провести показательные обыски у одного из лидеров "Оппоплатформы" Виктора Медведчука. И продемонстрировать антикапитулянтам, что Зе тоже по-своему "борется с Путиным". Мол, президент и манифестанты - по одну сторону баррикад.

А ведь еще несколько дней назад Зеленский выпустил видео, где, стоя на беговой дорожке, призвал не верить политикам, которые говорят о капитуляции. Да и вообще говорил о них в максимально негативном тоне. Будто реально был готов им противостоять.

Но, судя по последним событиям, речь в итоге снова идет об умиротворении тех, кто уже в ближайшее воскресенье будет говорить о "зраде" Зеленского.

Какие соглашения смогут подписать Зеленский и Путин в условиях такой обструкции - разбиралась "Страна".

Четыре пункта Зеленского

Вчера и сегодня о перспективах встречи высказались президент Украины и его министр иностранных дел.

Зеленский ожидает, что по итогам в Париже будет не только подписано уже согласованное коммюнике, а и решены другие вопросы для урегулирования на Донбассе.

"Коммюнике это обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, много чего изменилось, поэтому действительно, наверное, будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов, и не просто слов, а действий, со сроками", - сказал он в среду.

Президент снова перечислил те наработки, которые везет в Париж.

Во-первых, большой обмен "всех на всех".

Во-вторых - "выведение всех войск и незаконных вооружений". Надо понимать, речь о сепаратистах.

В-третьих, на встрече будет подниматься вопрос местных выборов в ОРДЛО. "Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул президент.

В-четвертых, граница. "Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль", - предположил Зеленский.

Последнее прозвучало на уровне вероятности, а не условия проведения выборов, как заявял президент ранее - что нарушало бы Минские соглашения. В остальном их нарушает пока только пункт о выведении войск - да и то, непонятно, каких и откуда.

То есть в данных формулировках почти все вопросы выглядят обсуждаемыми. Даже выборы по законам Украины: ведь Киев может принять для этих выборов отдельный закон.

Кстати, к перечисленным четырем пунктам можно добавить и пятый: особый статус Донбасса как необходимое условие для выборов. Зеленский не может не обсуждать этот вопрос - его в любом случае поднимет российская сторона.

На Банковой об этом знают и, скорее всего, везут в Париж какое-то предложение по этой теме. И то, что Зе о ней молчит, наводит на мысль, что этот вопрос таит в себе немалый потенциал "зрады".

"Это не будет Минск-3". Что заявил Пристайко

Впрочем, в любом случае то, что перечислил Зе - всего лишь темы для обсуждения. Которое может завершиться и ничем. А вот итоговое коммюнике уже, как заявляют и в Киеве, и в Москве, утверждено. 3 декабря глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что в нем будет.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - заявил министр. И пересказал суть документа:

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал он

Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", - резюмировал он.

То есть итоговый документ нормандского саммита сенсацией не станет. И будет обо всем плохом, против всего хорошего. С довесками вроде обмена пленными, некоторых послаблений по гуманитарной ситуации на Донбассе, а дальше - "договорились договариваться".

Если, конечно, у Зеленского или Путина нет каких-то козырей в рукаве, которые позволят внезапно решить, к примеру, по особому статусу и выборам.

Видимо, чтобы свести к нулю вероятность такого сценария, промайдановская оппозиция начала звать своих сторонников на Майдан.

Пять условий "чрезвычайной тройки"

Вчера в Раде у трибуны столпились депутаты от Порошенко, Тимошенко и Вакарчука. Они зачитали ультиматум Зеленскому накануне нормандской встречи. Он состоит из пяти пунктов.

Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма Никаких остановок международных судебных процессов против России.

Последний пункт по сути требует у Зеленского не договариваться с Путиным по газу: Россия ставит условием для нового контракта снятие взаимных судебных претензий. То есть - отказ Украины от выигранных (но правда так и не полученных) трех миллиардов долларов.

В то же время заключение такого контракта жизненно важно не только для Украины, но и для рейтинга президента - его выбирали, чтобы закончить противостояние с Россией, а не мерзнуть зимой из-за нехватки газа.

Причем, судя по некоторым признакам, именно в этой плоскости стороны ближе всего к компромиссу. Поэтому есть вероятность, что, как минимум, в этом пункте выполнить ультиматум Зеленский не сможет.

А сегодня стало понятно, что угрозы от Порошенко, Тимошенко и Вакарчука оказались не просто словами. Все три партии призвали украинцев выходить 8 декабря на акцию "против капитуляции" на Майдане в 13-00.

На вечер того же дня уже намечена акция с палатками прямо на Банковой - под окнами у Офиса президента. В общем, очевидно, что "партия войны", дополненная обиженной Тимошенко, взялась за раскачку ситуации.

"Причем по логике таких акций, любая, даже самая нейтральная, договоренность в Париже, на Майдане будет объявлена зрадой и ее будут использовать для эскалации протестов", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

И ударит эта эскалация скорее всего именно по газовым компромиссам - если по Донбассу "антикапитулянтам" зацепиться ему будет не за что. Тем более, что за "газовый Майдан" готовы платить те, кто хочет и дальше качать через свои фирмы-прокладки "европейский" газ в Украину.

В целом, же требования оппозиции с ее политической точки зрения логичны. Их выполнение Зеленским поставит крест и на перспективах мира на Донбассе, и на договоренностях по газу. А если Зе не сможет решить эти две проблемы, то и его рейтинг ускорит падения, а его власть ослабнет, что на руку его противникам.

Чем ответит Зеленский?

Пока - только пряником. СБУ сегодня начала обыски в офисе у Медведчука. Видимо, что показать "антикапитулянтам", как "патриот" Зе борется с "пятой колонной". Но, похоже, что это мало кого впечатлит.

Как и принятый сегодня закон о статусе участников боевых действий для "диких" добровольцев - то есть тех, кто не служил в Нацгвардии или ВСУ. Под него попал даже киллер Лаврега, убивший ребенка в Киеве и сегодня арестованный судом.

Закон бепрецедентно либеральный в отношении добробатовцев-националистов: достаточно подтверждения трех "побратимов", чтобы такой атошник получил УБД и социальные гарантии. По большому счету их теперь может получить любой посетитель Майдана против Зе.

Воевавшие националисты составляют силовой костяк намечающегося Майдана. И ничем, кроме как "взяткой" этим людям накануне протестов, принятие закона не назовешь.

"Впрочем, это вряд ли как то сильно поменяет планы "антикапитулянтов". Все равно придут на Майдан, на Банковую и будут кричать о зраде", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Вопрос только в том, насколько масштабным будет это действо. Если оно соберет примерно столько же людей, как и предыдущие Штайнмайер-майданы (а они начали откровенно затухать), то вряд ли это может как-то связать руки Зеленскому в Нормандском формате.

И дело тут скорее не в массовости протестов, а в том, насколько радикальными они будут. И какую поддержку получат из-за океана.

Последний момент достаточно важен, так как нормализация отношений России и Европы после возможной деэскалации на Донбассе и решения вопроса транзита газа в ЕС, не очень выгодна американцам. А потому нельзя исключать, что они приложат усилия, чтоб не допустить прорыва в переговорах.

Тем более, что текущие события в Германии им в этом помогают. Сейчас между ФРГ и Россией начинается мощнейший дипломатический скандал из-за убийства чеченца в Берлине. Немцы уже говорят о санкциях. Не лучший фон для встречи на высшем уровне.