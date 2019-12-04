В Украине могут принять закон о "преступных сообществах", известный как закон "о ворах в законе". На практике по отношению к задержанным в Украине могут применять особую процедуру подтверждения статуса "вор в законе", которая уже действует в Грузии и России.

"Страна" подробно писала о том, как новый закон может изменить криминальную ситуацию в Украине в материале "Не по понятиям. Как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины".

В случае, когда задержанный на видео подтверждает то, что он действительно является "вором в законе", ему объявляется подозрение в соответствии с буквой закона. А за само признание полагается длительный срок тюрьмы.

"Отказаться от того, что он "Вор" по понятиям "людским" (неписаными воровским законам – Ред.), не имеет права ни один вор. Если он признает перед "мусорами", что он не вор, или начинает юлить или выкручиваться, это означает, что он дал слабину и не достоин этого статуса. То есть он сам себя лишает воровской короны. Это делают в Грузии с 2005 года, и начали делать в России. В результате в Грузии сейчас нет ни одного вора, они даже туда транзитом не залетают. В России сейчас началась настоящая облава на воров, их ставят перед видеокамерой и заставляют подтвердить или отказаться от титула. Поэтому оттуда тоже побежали. В Украину, в Азербайджан, в Турцию. Там еще можно отсидеться и через интернет давать указания "пристяжи" - своим людям" - рассказал "Стране" влиятельный криминальный авторитет Р.

Впрочем, закон вовсе не означает, что ворам настал конец. "В России многие солидные воры предпочитают уходить на зону, признавая титул. И продолжают руководить арестантами и людьми на воле через Скайп или по телефону", - говорит наш источник.

Принятие соответствующего закона в нашей стране может нарушить старые воровские традиции – когда многие лидеры преступных группировок для большего авторитета в криминальных кругах изо всех сил старались приобрести титул вора в законе.

Как сообщала "Страна", известный вор в законе Кащей незаконно получил паспорт Украины.

Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, вводящий в уголовное законодательство Украины понятие "вор в законе".