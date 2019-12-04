Заместитель главреда журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла в Facebook похороны полковника ЦСО "Альфа" СБУ, 37-летнего снайпера Дениса Волочаевана, который погиб на Донбассе, выполняя боевую задачу.

Евгения Плихина. Фото: Facebook/Евгения Плихина

Во вторник, 3 декабря, когда проходили похороны Волочаева в Киеве, Плихина написала провокационное сообщение в соцсети.

"А что, людей еще принято прятать помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика..." - написала редактор.

Скриншот: Facebook/Евгения Плихина

Плихина также пишет, что не разобралась, как обойти "это горе", и "в своей ярко-красной шапочке и той же куртке уперлась в сердце этого замеса, просто в центр погребального марша".

Позже в этот же день сообщение пропало со страницы Плихиной, однако остались его скриншоты.

Пользователи Facebook в комментариях к другим сообщениям модной журналистки начали активно выражать возмущение ее позицией. Люди, в частности, интересуются, когда ее уволят или когда она переедет в РФ.

Скриншот: Facebook/Евгения Плихина

В итоге Плихина извинилась за свой пост, а также выразила соболезнования, отметив, что не намерена кого-то обижать или высмеивать.

Скриншот: Facebook/Евгения Плихина

Напомним, 3 декабря в Киеве простились с полковником "Альфы" СБУ Денисом Волочаевым. По официальным данным, 1 декабря в зоне проведения ООС погибли двое сотрудников Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины, полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева.

Также мы писали, что Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам "Альфы".