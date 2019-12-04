Как стало известно "Стране", в машине депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в момент убийства его сына, было двое детей (сын и дочь).

По данным "Страны", в джипе находилась 10-летняя дочь жены Соболева Инны Вильчинской, которую он удочерил.

Ранее полиция на брифинге сообщала, что во внедорожнике бизнесмена находились сын, родители и еще одна женщина, которая является родственницей семьи.

Напомним, что 1 декабря в центре Киева - у ресторана Mario - расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева, убив при этом его 3-летнего сына Сашу. Выяснилось, что в автомобиль стреляли из окна хостела напротив ресторана. Подозреваемых задержали спустя сутки.

Также "Страна" писала, что Шевченковский районный суд решил взять под стражу сроком на два месяца без права на залог подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.