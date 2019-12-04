В Эгейском море между островами Лесбос и Скирос (Греция) терпит бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии. На его борту находится украинский экипаж. Об этом сообщает телеканал SKY со ссылкой на береговую охрану Греции.

Судно вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию. В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен. Команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна, начата спасательная операция.

В районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции. На море сейчас погодные условия из-за штормового ветра силой до восьми баллов по шкале Бофорта.

Как сообщала "Страна", у берегов Шри-Ланки загадочно исчез украинский моряк. Мужчина пропал 23 ноября в 4 часа утра, когда судно находилось в районе Шри-Ланки. Примерно в 10 утра родственникам мужчины сообщили, что его не могут найти на судне.

Напомним, что Владимир Путин рассказал, что одной из профессий, кем он хотел быть в юности, был моряк.